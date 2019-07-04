Чайка: против главы "Автодора" возбуждено уголовное дело
В отношении главы государственного холдинга "Автодор" возбуждено уголовное дело из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье, передает РИА Новости.
Имя подозреваемого пока неизвестно. Правление "Автодора" до февраля этого года возглавлял Сергей Кельбах, после чего его сменил Вячеслав Петушенко, ранее курировавший техническую политику компании.
На момент проведения проверок председателя правления госкомпании "Автодор" Сергей Кельбах. В феврале он был освобожден от должности главой правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Как заявил генпрокурор Юрий Чайка, подписывая соглашение со Счетной палатой (СП), большой объем нарушений выявлен во время проверки реализации инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога" в Московской области.
В начале февраля сотрудники Счетной палаты сообщили, что строительство ЦКАД отстает от плана. Позже глава холдинга Вячеслав Петушенко заявил, что пока переносить сроки ввода не планируется, но такой риск существует.
По данным СП, "Автодор" в 2018 году показал худший результат своей работы за десять лет своего существования, почти полностью потратив выделенные ему государством 74,8 миллиарда рублей.
Президент РФ Владимир Путин распорядился провести прокурорскую проверку соблюдения интересов РФ при заключении и выполнении государственных контрактов.
15 октября глава государства поручил правительству РФ принять меры по недопущению увеличения стоимости проекта Центральной кольцевой автодороги в Московской области.
Длина ЦКАД или А-113 составит около 530 километров, скоростная магистраль пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы на расстоянии 50 километров от МКАД. Строительство дороги стартовало в 2014 году.
ЦКАД – один из приоритетных государственных инфраструктурных проектов, предполагающий пять пусковых комплексов, четыре из которых представляют собой замкнутое кольцо. Проект разработали в начале 2000-х годов. Первоначально планировалось завершить строительство первой очереди в 2018 году. Дорога должна улучшить транспортную ситуацию в Новой Москве и разгрузить многие трассы и шоссе. Согласно последним данным, проект планируется завершить к 2025 году.
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