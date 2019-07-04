В Италии при извержении вулкана погиб турист

Во время извержения вулкана на итальянском острове Стромболи погиб турист. Об этом сообщила пожарная служба города Мессина. Еще один путешественник из Бразилии, также находившийся в районе действующего вулкана, получил ранения.

Как сообщает "Россия 24", из ближайшего населенного пункта эвакуировали 70 человек. Представители береговой охраны заявили, что готовы вывезти всех желающих покинуть остров. Очевидцы сообщают, что после извержения по склону горы начали стекать два потока лавы, был виден столб черного дыма.