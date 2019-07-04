Иван Краско рассказал о потере сына и "бесе в ребро"

Бурная личная жизнь актера Ивана Краско несколько лет назад стала объектом внимания миллионов телезрителей.

Когда он женился на своей студентке Наталье Шевель, которая моложе Краско на 60 лет, многие комментировали это поговоркой: "Седина в бороду – бес в ребро". Сам актер в "Судьбе человека", вспоминая тот период, говорит: "Я был свободным человеком. Девочка влюбилась в своего преподавателя. И возникли взаимные чувства".

"Да, она даже разбудила во мне мужчину, наверное, в тот начальный период", – признается известный актер.

Тот брак все-таки распался, а Краско вернулся к предыдущей жене – тоже Наташе, которая моложе его на 48 лет. В том браке они прожили 10 лет, у пары родились два сына – Ваня и Федя, но потом супруга ушла к другому, и Иван остался на какое-то время в одиночестве.

До союзов с женщинами, которые гораздо младше его, у Краско были еще два брака. Первый, когда он еще учился в военном училище, собираясь стать военным моряком, распался после того, как Иван решил стать актером.

Тогда супруга Катя, по наущению своей матери, поставила ультиматум: или они с дочерью Галей, или театр. Краско собрал вещи и ушел.

Правда, пошел он не в театральный, а на филфак университета. И там встретил Киру – женщину, с которой они прожили вместе 40 лет. В этом браке родился Андрей, который затем стал известным актером, и дочь Юля.

Киры не стало 26 лет назад, и Иван Краско до сих пор с горечью вспоминает о ее уходе, считая, что отчасти ответственность за преждевременную смерть Киры лежит и на нем.

Самым страшным ударом судьбы для актера стала смерть сына. Вместе они снимались в "Агенте национальной безопасности", и хотя поначалу отец думал, что из сына ничего путного не получится, в какой-то период его как актера знали больше, чем Ивана Краско.

Жизнь Андрея Краско оборвалась в 2006-м, на пике популярности. Иван Краско с болью признается, что "убил" сына алкоголь, и больше в его смерти винить некого.

Как он пережил смерть сына и его матери Киры? Почему считает, что отчасти виновен в ее смерти? Как Иван, мечтавший стать моряком, прорывался в театральный? Что говорит о браках с женщинами, которые годятся ему в дочери и даже во внучки? И как складываются отношения с Галей – дочерью от первого брака?

В гостях программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" актер Иван Краско.