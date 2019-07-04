Водитель легковушки погиб: поезд в Адыгее превратил автомобиль в груду металла

В среду днем пассажирский поезд, направляющийся из Адлера в Нижневартовск, врезался в легковой автомобиль, внезапно оказавшийся на его пути.

Инцидент произошел 3 июля на перегоне Шенджий — Энем-2 около трех часов дня на железнодорожном переезде, оборудованном семафором и звуковой сигнализацией. Автомобиль Renault Logan выехал на рельсы перед поездом, направляющимся из Адлера в Нижневартовск. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, и машина превратилась в груду металла.

Водитель Renault Logan — жителю Краснодара, как сообщает МВД по республике Адыгея, недавно исполнилось 67 лет — погиб на месте. Больше никто не пострадал. Устранение последствий аварии заняло 41 минуту, после чего состав продолжил движение по своему маршруту.