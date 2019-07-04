Грузинский футболист Кварацхелия присоединился к "Рубину"

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия оформил свои отношения с казанским футбольным клубом "Рубин". Он уже присоединился к своей новой команде и провел первое тренировочное занятие. Казанцы находятся на предсезонном сборе.

Официально детали сделки между игроком и "Рубином" будет сообщено позже, сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба из столицы Татарстана. Ранее он покинул московский "Локомотив" после завершения полугодичного арендного соглашения с "железнодорожниками". Руководство москвичей намеревалось подписать с ним полноценный контракт, но 18-летний грузин предпочел перейти в "Рубин".

За "Локо" он сыграл 10 матчей, отметившись одним голом.