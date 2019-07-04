Турция может получить "Триумфы" уже на следующей неделе

Вооруженные силы Турции могут получить зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" на следующей неделе. Как пояснил глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир, президент Республики Реджеп Эрдоган обозначил сроки поставки – первая половина июля. Соответственно, первые ЗРК должны добраться до заказчиков в ближайшие несколько дней, пишет агентство ТАСС.

Между тем Соединенные Штаты продолжают попытки надавить на Турцию. Так, на саммите G20 Дональд Трамп выразил обеспокоенность контрактом на покупку российских ЗРК и призвал Анкару сотрудничать с Вашингтоном в оборонной сфере, чтобы укрепить НАТО.

Ранее Штаты пригрозили Республике аннулировать контракт на поставку самолетов пятого поколения F-35. Сообщалось, что США прекратили подготовку турецких пилотов.

С-400 "Триумф" – самая современная серийная российская ЗРС большой дальности. Она способна обнаружить воздушную цель в радиусе до 600 километров и сбить ее на расстоянии до 400 километров. Подготовка к стрельбе занимает всего 5 минут.