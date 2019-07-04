Гимнастический центр в виде миски для супа: как в Токио готовятся к Олимпийским играм
До старта летней Олимпиады в Токио осталось чуть больше года. Спортсмены десятков стран приедут в столицу Японии в конце июля 2020 года. Объекты турнира еще строятся, но то, какими они станут, можно разглядеть уже сейчас.
До завершения строительства главного Токийского стадиона, где зажжется огонь летней Олимпиады 2020 года, еще далеко, но общее представление об этом сооружении составить уже можно: легкие формы, обилие зеленых террас. Для японцев это не просто спортивный объект. Победу в конкурсе выиграл самый известный на сегодня японский архитектор Кэнго Кума. О деталях проекта мы поговорили с ним в его мастерской как раз недалеко от места стройки.
"При строительстве Олимпийского стадиона использовано много алюминия. Это не случайно, поскольку этот материал придает архитектуре парящую легкость. Кроме того, он дает очень выразительные линии и границы и при этом великолепно сочетается с деревом. Вместе они создают ощущение легкости и мягкости, это то, что будут чувствовать люди, находящиеся внутри", — рассказал архитектор Олимпийского стадиона в Токио.
Дорога от стадиона до остальных объектов занимает около получаса езды по городу. На период летних игр японцы пустят рейсовые автобусы. Первая остановка — комплекс под названием "Акватикс". Четырехэтажное, не считая подземного уровня, сооружение, рассчитанное на пятнадцать тысяч зрителей.
Дворец водных видов спорта строится на насыпной части города, недалеко от Олимпийской деревни. Площадь сооружения — более 65 тысяч квадратных метров. Завершить строительство планируется к февралю 2020 года, а после Олимпиады это станет главным плавательным бассейном Токио.
Окруженное водой внушительное здание с изогнутой линией крыши — это комплекс Ариакэ Арена. Здесь будут проводиться соревнования по волейболу и баскетболу на колясках. Готово уже 87 процентов. Осталось довести до ума фасад и оборудовать трибуны внутри.
Внешний облик Гимнастического центра отражает элементы японской культуры, в данном случае кулинарной — здание по форме напоминает деревянную пиалу с крышкой, в которой в Японии принято подавать мисо-суп. Говорят, что после завершения строительства центр станет одним из самых больших деревянных сооружений в мире. Высота потолка в этой гигантской чаше — 88 метров. Древесные своды укреплены стальными тросами. Такая конструкция в сочетании с легкими стройматериалами придает ей максимальную устойчивость на случай землетрясений и тайфунов. Двадцать одно здание — от четырнадцати до восемнадцати этажей — Олимпийская деревня, рассчитанная на восемнадцать тысяч жителей, выросла здесь менее чем за два года.
"Скорость, с которой удалось построить столь масштабный жилой квартал, пожалуй, рекордная для Японии. Мы специально выбрали это место, потому что оно выходит на морской берег с прекрасным видом на город. Здесь будет много прогулочных зон и других уютных мест, где спортсмены смогут прекрасно отдохнуть и спокойно настроиться в полной безопасности", — поделился официальный представитель оргкомитета Олимпийских игр в Токио Есики Кокубо.
После завершения Олимпиады это место станет еще одним жилым микрорайоном в Токио. Полмиллиарда долларов инвестиций окупятся уже к 2022 году, когда здесь откроют школу, больницу, три четверти квартир распродадут, а остальные пойдут на съем.
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