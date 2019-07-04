Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене была включена в список претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы в июне по версии Европейской легкоатлетической ассоциации. В минувшем месяце она выиграла четыре турнира.

Кроме того, на одном из этих турниров в Чехии 26-летняя россиянка и вовсе продемонстрировала лучший результат сезона в мире, совершив прыжок на 2,06 метра.

Ее соперницами по номинации являются прыгунья в длину Малайка Михамбо из Германии, бельгийка Нафиссату Тиам, которая представляет многоборье, шведская прыгунья с шестом Ангелика Бенгтссон, и голландская бегунья Сифан Хассан.