Водитель убил свою коллегу на почве ревности и спрятался в автобусе. Видео

В Татарстане водитель автобуса поругался со своей коллегой — сотрудницей Альметьевского Производственного Объединения Пассажирского Автотранспорта (АПОПАТ) — подрался с ней, а затем нанес ей несколько ударов ножом.

Инцидент произошел во вторник, 2 июля, в диспетчерском пункте. В тот день у 42-летнего преступника был выходной, и, как сообщает издание ProKazan.ru, он явился на предприятие, чтобы починить свой автобус, однако вместо этого напился и стал выяснять отношения со своей коллегой — 37-летней сотрудницей АПОПАТ.

Ссора на почве ревности переросла в драку, которую очевидцам удалось разнять. Мужчина ушел, однако быстро вернулся с ножом, пролез в окно к своей жертве, нанес женщине несколько ударов в шею и живот, а затем скрылся.

Позже пострадавшая от полученных травм скончалась в реанимации. Убийцу вскоре нашли росгвардейцы: он прятался в салоне автобуса в одном из боксов предприятия.

Выяснилось, что водитель автобуса является рецидивистом: ранее его судили за побои, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Убийца задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.