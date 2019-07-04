Видеокамера зафиксировала, как в Москве дерево убило ребенка на глазах у матери

Московские следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" после смерти трехлетнего ребенка, на которого днем 4 июля в центре Москвы, на детской площадке, упало дерево. Трагедия произошла на глазах у его матери.

От полученных травм мальчик скончался на месте.

В соцсетях появились кадры с камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали момент падения дерева на ребенка в Гольяновском проезде в Москве.



Сейчас, как сообщила старший помощник руководителя московского управления СК РФ Юлия Иванова, следователи проводят осмотр места ЧП, опрашивают очевидцев и устанавливают полную картину происшествия.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что на место происшествия в течение пяти минут прибыли бригады центра экстренной медицинской и скорой помощи, но помочь уже не смогли и констатировали смерть ребенка.

Его матери оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь, передает "Россия 24".

Глубокие соболезнования семье погибшего мальчика принес мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в столице наблюдаются крайне неблагоприятные погодные условия.

В связи с этим столичный градоначальник просит быть предельно внимательными и обращать особое внимание на экстренные предупреждения МЧС и городских служб.

Согласно предупреждению спасательного ведомства, сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду будет дуть в столице вплоть до девяти часов вечера.

Из-за разгула стихии в Москве накануне уже пострадали четыре человека: один получил травмы из-за упавшего дорожного знака, двое — из-за упавших деревьев. Кроме того, травмы получил ребенок, на которого упали футбольные ворота на стадионе "Москвич" на юге-востоке столицы, передает "Интерфакс".

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы подтвердили, что вечером 3 июля за медицинской помощью из-за неблагоприятных метеоусловий в столице обратились четыре человека, в том числе один ребенок. Их состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

Кроме того, утром 4 июля в Москве из-за упавшего дерева остановились сразу четыре полосы Кутузовского проспекта.