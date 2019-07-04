Венский фестиваль музыкальных фильмов открылся в уральской столице. Об этом сообщает ГТРК "Урал".

Традиционно все концерты музыкального праздника проходят под открытым небом. Перед меломанами уже выступил ансамбль "Яношка" из Австрии с очень необычной программой. Музыканты решили сочетать в своем творчестве классическую и современную музыку.

Все мероприятия фестиваля вплоть до его завершения 27 июля состоятся непосредственно перед Уральским университетом. На амфитеатре смогут расположиться более 2 тысяч человек. Здесь пройдут показы более двадцати музыкальных фильмов, в том числе балет "Щелкунчик", опера "Макбет" в новой постановке, мюзикл "Чудесный город". В завершении гостей ждет неожиданный диджей-парад.