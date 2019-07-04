Иркутская ГЭС снизила сброс. Число погибших при наводнении растет

Число погибших от наводнения в Иркутской области выросло до 21 человек, сообщили "Интерфаксу" в комиссии по ЧС, работающей в Тулуне. Информация по пропавшим без вести уточняется.

Полицейские смогли установить местонахождение 23 человек, которые числились пропавшими без вести.

Иркутская ГЭС ПАО "Иркутскэнерго" снизила объемы пропуска воды с 2 тысяч кубометров в секунду до 1,8 тысячи кубометрам – по прогнозам ее уровень в реке Иркут повысится.

По данным на утро 4 июля 16 населенных пунктов в двух районах Иркутской области остаются подтопленными.