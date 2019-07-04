Трамп "украсил" свое выступление на Дне независимости ржавыми танками

Американские законодатели обвинили Дональда Трампа в использовании Дня независимости как площадки для предвыборной кампании. Президент США запланировал выступление у мемориала Линкольна и потребовал поставить у комплекса несколько боевых машин, даже несмотря на угрозу обрушения подземных помещений комплекса. Любопытно, что внешний вид выставленных на всеобщее обозрение БМП и танков оставляет желать лучшего.

Облупившаяся краска и 25-миллиметровые пушки без стволов — так выглядят две бронемашины Bradley, прибывшие к мемориалу Линкольна по личному запросу Дональда Трампа. Помимо них возле комплекса уже красуются два танка Abrams, бронированный внедорожник Humvee и ремонтно-эвакуационная машина М88 на гусеничном ходу.

На вопросы журналистов, почему в центр Вашингтона привезли не новую технику, в Пентагоне ответили примерно следующее: Белый дом запросил именно эти машины, и перед отправкой их почистили.

Бывшие в употреблении и по некоторым версиям списанные БМП и танки фурора среди посетителей мемориала не произвели. Зато стали настоящей головной болью для сотрудников комплекса. Как пишет The Washington Post, асфальт возле памятника не предназначен для проезда гусеничной техники. Более того, под землей располагается ряд помещений, которые могут попросту обрушиться.

Нашелся повод для недовольства и среди политических противников Трампа, которые уверены, что глава Белого дома пытается использовать национальный праздник как часть своей кампании по переизбранию.

"Все, что мы видим сейчас, это экстравагантное политическое шоу с Дональдом Трампом в главной роли, спонсором которого выступают налогоплательщики. Впервые в истории 4 июля используется в личных целях. Мы даже не знаем точную стоимость проведения этого мероприятия", — заявила Элеанор Холмс Нортон, представитель округа Колумбия в Конгрессе США.

Во время выступления Трампа над центром Вашингтона пролетят боевые самолеты и вертолеты, в том числе истребитель F-35 и президентский "борт номер один". Идея демонстрации военной техники родилась у президента США после встречи с Эммануэлем Макроном в Париже в 2017 году на параде в честь Дня взятия Бастилии. Сначала Трамп планировал провести показ 4 июля 2018 года, потом в День ветеранов в ноябре. Но тогда власти города потребовали почти 22 миллиона долларов. Теперь же, по данным CNN, участие военной техники обойдется бюджету менее чем в 1 миллион долларов, но и парада как такового, судя по задействованной технике, по факту не получится. Недаром некоторые американские СМИ пишут, что это лишь декорации для выступления главы государства, причем местами потрепанные.