Летчик-испытатель рассказал о маневренности ударного вертолета Ми-28Н

Современный российский ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" стал вдвое маневреннее и выдерживает большие перегрузки, чем его предшественник Ми-24. Также он способен выполнять новую пилотажную фигуру "воронка на хвосте", рассказал в интервью агентству ТАСС летчик-испытатель Владимир Хорев.

Пилот пояснил, что во время этого маневра вертолет задирает нос почти вертикально вверх, после чего начинает вращение, хвост машины при этом остается почти на месте. Таким образом экипаж может осмотреться по сторонам и при этом быть готовым к возможной атаке сверху.

Кроме того, Ми-28Н способен резко сделать горку, то есть набрать высоту и верхней точке перейти в форсированную "воронку на нос", когда вертолет может кружить над целью и обстреливать ее.

Стоит отметить, что конструкции Ми-28Н и Ми-24 сильно отличаются друг от друга. Второй вертолет создавался, как летающая БМП. Это значит, что у него есть отсек для перевозки 9 десантников. "Ночной охотник" – исключительно ударная машина.

На международном военно-техническом форуме "Армия-2019" Министерство обороны РФ подписало контракт с холдингом "Вертолеты России" на поставку 98 модернизированных Ми-28 с литерами НМ. От базовой версии они отличаются более мощной броней, комплексом бортовой обороны, а также радиолокационной станцией, которая позволит обнаруживать боевые машины противника на расстоянии до 20 километров.