Вадим Рабинович: Украина начинает прозревать

"Сегодня мы фиксируем 13-15 нападений в день на представителей нашей партии. При этом действующая власть закрывает глаза на эти бесчинства националистов и радикалов". Об этом в эфире программы "60 минут" рассказал депутат Верховной рады VIII созыва от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Вадим Рабинович.



По Украине прокатилась волна перформансов в отношении депутатов оппозиционных партий. При этом националисты действуют от имени полиции, курируемой Аваковым, с молчаливого согласия новой администрации. Получается, что и Аваков, и представители команды Зеленского в сговоре с националистами.

"Украинцы начинают прозревать от той лжи, которую мы опять увидели в последние 30 дней. Люди увидели, что человек, за которого проголосовали 73% избирателей, и который обещал всем мир, сегодня уводит страну в НАТО, МВФ и, самое главное, собирается продать землю Украины", — заявил Рабинович.

Депутат считает, что такой план развития страны принадлежал группе Сороса.

"На данный момент все ключевые посты в администрации нового президента занимают представители группы Сороса. Поэтому мы прекрасно понимаем, с чем мы сталкиваемся. Понимаем уровень этих людей и на что они способны. Но нам никто не в состоянии помешать, даже несмотря на то, что на нашем фланге созданы различные партии, чтобы отнять наши голоса. Мы все равно будем побеждать, у нас нет другого пути", — подчеркнул Рабинович.

Ранее в Харькове повесили чучела депутатов, голосовавших за проспект Жукова. После того, как горсовет Харькова поддержал переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова, партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" обжаловала это решение, а украинские националисты устроили жуткое "представление". У здания горсовета они установили виселицы и повесили на них чучела депутатов, которые голосовали за это решение, а также возложили поминальные венки и цветы с их портретами. Таким образом националисты хотели показать, что намерены и впредь бороться с коррупционерами и сторонниками создания в Харькове так называемой Харьковской народной республики.