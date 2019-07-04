В Петербурге разыскивают хулигана, поколотившего пожилую женщину-кондуктора

Кондуктор петербургского троллейбуса получила удар по лицу от агрессивного пассажира. Инцидент произошел на остановке "Финляндский вокзал" в среду, 3 июля.

За несколько минут до рукоприкладства агрессивный молодой человек устроил в салоне общественного транспорта: задирал пассажиров и немолодую женщину-кондуктора, у которой пытался отнять билеты.

На остановке женщина пошла к водителю, сообщить о возникшей ситуации, и в это время хулиган тоже вышел на улицу, исподтишка ударил кондуктора и скрылся.

Пострадавшая получила травму глаза и была вынуждена прибегнуть к помощи врачей. По сообщению петербургского "Горэлектротранса", в результате инцидента троллейбус простоял 49 минут. Спустя несколько часов женщина подала заявление о нападении в полицию.

В настоящее время хулиган разыскивается.