Глава "Автодора" объяснил, что мешает строить в России хорошие дороги

После слов Генпрокурора Юрия Чайки о возбуждении уголовного дела из-за нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье председатель правления государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявил, что главные препятствия для создания качественных дорог в России — пробелы в законодательстве и избыток проверок.

Об этом Петушенко сказал во время выступления на международном форуме "Инновации в дорожном строительстве".

Ранее, когда Чайка сообщил о возбуждении данного уголовного дела о "злоупотреблении полномочиями", он не назвал имя подозреваемого.

Позже в "Автодоре" сообщили, что дело связано с бывшим председателем правления компании", передает РИА Новости.

Одновременно представитель "Автодора" подтвердил "Интерфаксу", что "из Генпрокуратуры поступают запросы по уголовному делу, связанному с бывшим председателем правления госкомпании".

На момент проведения проверок Счетной палаты и прокуратуры, которые, как сказал Чайка, выявили большое количество нарушений при строительстве ЦКАД в Московской области, председателем правления госкомпании "Автодор" был Сергей Кельбах.

Он занимал эту должность с декабря 2011 года.

В феврале 2019-го, вскоре после проверки Счетной палаты и ее заключения о причинах срыва сроков строительства ЦКАД, Кельбах подал в отставку, а в марте был назначен советником гендиректора РЖД Олега Белозерова по инвестиционным вопросам.

"Автодор" был заказчиком строительства ЦКАД со стороны государства.

Как сообщалось ранее, в ходе ее строительства превышались сроки и стоимость работ. В связи с этим в октябре 2018 года Владимир Путин поручил Счетной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету провести проверку строительства ЦКАД.

В своем отчете Счетная палата указала на низкое качество проектирования, недостатки в организации работ и привлечения инвесторов, а также на завышение стоимости принятых и оплаченных работ.

Согласно паспорту проекта, строительство ЦКАД должно было завершиться в декабре 2019 года, однако результаты проверки показали, что это может произойти не раньше второго квартала 2021-го.