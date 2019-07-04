В центре Москвы коммунальщики вместо больных деревьев вырубили здоровые

Жители Бегового района столицы возмущены варварской зачисткой зеленых насаждений. Коммунальщики взялись за сезонную вырубку сухостоя, но вместо старых больных деревьев под топор почему-то пошли здоровые. Кто теперь за это ответит?

Свежие срубы, ветки и пни — несколько дней назад этот островок на улице Расковой выглядел иначе.

"Я испытала шок, когда увидела все эти вырубленные деревья", — рассказывает Наталья Кондратьева.

Для местных жителей зеленые насаждения в буквальном смысле глоток свежего воздуха. Все дело в том, что дома находятся у оживленной магистрали: справа Третье транспортное кольцо, слева — Ленинградский проспект. Срубленные деревья закрывали многоэтажки от шума и пыли.

"Здесь дышать уже нечем абсолютно. Давайте хотя бы сохраним то, что осталось. Они абсолютно нормальные", — говорит Алексей Звягинцев.

"Вырубили в основном здоровые деревья непонятно почему. А вот сухие ветки не спилили. Вот сухое дерево стоит, так оно и будет продолжать стоять", — возмущается Анна Кулагина.

Люди уверены, что под видом санитарных рубок прошла зачистка территории. Для законной вырубки должны быть основания: к примеру, ствол стоит под наклоном в 45 градусов, или кора объедена жуками. Больное дерево или нет, решает инспектор департамента природопользования. И если растение больше не пригодно или, что еще хуже, представляет опасность, на него выдают отдельный порубочный билет.

"Вот эта часть дерева была усохшая и гнилая, соответственно, это дерево было аварийным. А здесь я не вижу каких-то критериев для назначения этого дерева в санитарную рубку", — объясняет Дмитрий Звонко, специалист по уходу за деревьями.

В управляющей компании уверили, что разрешение на вырубку есть. Деревья были сухими, и их скоро заменят новыми.

"Существует программа "Миллион деревьев". Она действующая, она работает. В рамках этой программы собираются заявки из расположенных рядом домов на посадку новых зеленых насаждений", — объясняет Морис Абаев, начальник отдела ЖКХ управы района "Беговой".

Однако, чтобы вырасти до таких же размеров, молодым деревьям понадобится не меньше 10 лет. К тому же прижиться им здесь будет достаточно трудно.

Пока местные жители ищут справедливости, под пилу идут вполне здоровые деревья, а вот очевидно сухие почему-то никто не трогает.

4 июля в центре Москвы на дворовую площадку, где играли дети, упало дерево. На глазах у матери погиб трехлетний ребенок. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность".