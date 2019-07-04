Дерево рухнуло на песочницу с играющими детьми: один малыш погиб
В Москве упавшее дерево насмерть придавило ребенка. Это произошло на детской площадке в Гольяновском проезде. От сильного ветра дерево рухнуло на песочницу, где в этот момент играл мальчик.
Упавшее прямо на детскую площадку дерево — здесь все и произошло. Сейчас место происшествия оцеплено, работают спасатели и криминалисты.
По рассказам очевидцев, братья-близнецы в возрасте двух лет играли в песочнице. Мама детей находилась рядом. После падения дерева ребенка зажало ветками. На помощь бросились прохожие и соседи. Дерево оттащили, но спасти ребенка не смогли.
- Там мать стояла орала, мы все выскочили. Потом мужики прибежали, пытались стащить это дерево, но не смогли. На песочнице там фанера, взяли фанеру, оттащили из-под дерева, но он уже мертвый был.
Подробности происшествия выясняются. Известно, что мама мальчика со вторым сыном находятся под наблюдением врачей.
Порывы ветра в Москве сегодня достигают 20 метров в секунду. За последние сутки пострадали уже четыре человека — они получили травмы из-за упавших деревьев и рекламных щитов.
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