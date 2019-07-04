"Взяли ножи, пошли с отцом": обиженный мужчина позвал сыновей на кровавую разборку

Ранним утром мужчина повздорил с подвыпившей компанией, сходил домой, позвал сыновей на помощь и устроил кровавую поножовщину.

Инцидент произошел в Красноярске 4 июля на улице Карамзина возле магазина, где, по слухам, по ночам продают спиртное. Отец и двое взрослых его сыновей со спины напали на своих оппонентов, без колебаний применив холодное оружие. Двум пострадавшим удалось убежать, еще два мужчины остались лежать на земле после многочисленных ударов кулаками, ногами и ножами.

После расправы агрессивному семейству удалось скрыться, однако в течение нескольких часов все участники нападения были найдены. "Отец пришел, позвал, и мы пошли разбираться с ними", — рассказал один задержанных. "Взяли ножи, пошли с отцом, он показывал куда идти, нашли, избили их", — вспоминал события минувшего утра второй.

В результате вооруженного конфликта был убит один человек, еще два пострадавших получили ножевые ранения и в настоящее время находятся в больнице.

Нападавшие арестованы. Полицейские выясняют подробности утреннего происшествия.