В День независимости США рабочие ГАЗа митингуют у американского посольства

К резиденции посла США в Москве вышли рабочие Горьковского автозавода. Одетые в рабочую униформу сотрудники группы "ГАЗ" требуют отменить американские санкции против завода. На плакатах написано: "Санкции США против ГАЗа — нарушение прав простых людей". Толпа демонстрантов у Спасо-Хауса скандирует по-английски — Save GAZ.

Акция рабочих началась 4 июля около 13 часов, перед тем, как в особняк Спасо-Хаус начали съезжаться гости на прием по случаю Дня независимости США, сообщает "Интерфакс".

После обращения работников завода к послу США Джону Хантсману, применение санкций отстрочили на четыре месяца.

"Мы рады, что посол услышал нас, но отсрочка не решает наших проблем, мы требуем отменить эти санкции, а не отсрочивать, — отметил организатор митинга, председатель рабочего совета группы "ГАЗ" Евгений Морозов. — Сегодня мы передадим Хантсману еще одну петицию, надеюсь, он нас услышит".

На акцию в Старопескоской площади собралось 50 сотрудников завода. Это согласованное число.

Посол США в России Джон Хантсман прокомментировал митинг у резиденции дипломатично: он подчеркнул, что в День независимости США он отдает дань уважения американским ценностям, включающим в себя и право на различные точки зрения.

ГАЗ в апреле 2018 года был включен в список Минфина США вместе со всеми компаниями, подконтрольными бизнесмену Олегу Дерипаске. Последний срок на отсрочку введения санкций истекает 6 июля. Все остальные компании Дерипаски — En+ Group и подконтрольный ей "РусАл" — уже исключены из санкционного списка после того, как бизнесмен отказался от контроля в них.

Чиновники российского правительства заверяли сотрудников ГАЗа, что при введении американских санкций поддержат производителя государственным и муниципальным заказом на производимую группой технику.