Рублев завершил выступления на Уимблдоне

На травяных кортах Великобритании продолжается третий по счету турнир сезона категории "Большого шлема" – Уимблдон. В мужской сетке соревнований на стадии второго круга завершил свои выступления россиянин Андрей Рублев.

Российский теннисист встречался с американцем Сэмом Куэрри и потерпел поражение в трех сетах. Встреча завершилась со счетом 3:6, 2:6, 3:6. Общая продолжительность поединка составила 1 час 37 минут.

Рублев выбыл из борьбы за главный трофей турнира. В то же время Куэрри пробился в третий круг Уимблдона, где он встретится либо с австралийцем Джоном Миллманом, либо с сербом Ласло Джере.