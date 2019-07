Корабли НАТО вошли в порт Одессы

В порт Одессы пришли несколько кораблей НАТО, среди которых американский эсминец USS Carney, канадский фрегат HMCS Toronto и британский эсминец HMS Duncan. Все они участвуют в маневрах Sea Breeze 2019. Об этом сообщает официальный аккаунт учений в микроблоге Twitter.

Happening Now: @USNavy #USSCarney returns from the first part of the maritime portion of #ExerciseSeaBreeze #SB19 #SeaBreeze pic.twitter.com/HNBNleITLp