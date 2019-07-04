Корабли НАТО вошли в порт Одессы

В порт Одессы пришли несколько кораблей НАТО, среди которых американский эсминец USS Carney, канадский фрегат HMCS Toronto и британский эсминец HMS Duncan. Все они участвуют в маневрах Sea Breeze 2019. Об этом сообщает официальный аккаунт учений в микроблоге Twitter.

Маневры стартовали 1 июля в акватории Черного моря. В них задействовано около 3 тысяч военнослужащих из 19 стран.

Также в раках Sea Breeze прошли совместные стрельбы украинских морских пехотинцев и военных США. Огонь вели из минометов по координатам, которые предоставляли артиллерийская разведка и корректировщики. Все цели были уничтожены, уточняет Министерство обороны Украины.

Одновременно с учениями НАТО, в Крыму проходят тренировки зенитных ракетных комплексов. 4 июня ЗРК С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1" отрабатывали поиск, захват и уничтожение воздушных целей.