Кокорин и Мамаев этапированы под Белгород

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев покинул Бутырское СИЗО и были отправлены в колонию. Местом отбывания их тюремного срока стала ИК-4, что в городе Алексеевка Белгородской области.

Отмечается, что исправительная колония находится в 80 километрах от города Валуйки – родного города Александра Кокорина. Кроме того, как сообщает Twitter-аккаунт Baza, в Валуйках проживают родители братьев Кокориных.

Отмечается, что все четверо фигурантов уголовного дела о драке в центре Москвы: уже упомянутые братья Кокорины, Мамаев, а также детский футбольный тренер Александр Протасовицкий будут отбывать свои сроки в одной колонии.