"Переживала, а потом плюнула": Лолита рассталась с пятым мужем

Певица Лолита Милявская сообщила, что рассталась со своим мужем Дмитрием Ивановым, который младше ее на одиннадцать лет. Данный брак для артистки является пятым по счету.

Соответствующее заявление Лолита сделала на своей странице в Instagram. По ее словам, они с супругом решили, что наступила пора расстаться. Такое решение они приняли исходя из того, чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, поскольку в последнее время стали относиться друг к другу "очень ровно".

Милявская заявила, что у нее был замечательный, молодой муж, с которым она пробыла девять лет. "Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула", — сообщила артистка. По словам Лолиты, она гордится смелостью Иванова, поскольку он мог остаться и терпеть ее всю жизнь.

Певица рассказала, что не даст в обиду своего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости. "Пожалуй, все. Статус свободен", — отметила Милявская.

Лолита заявила, что не собирается сейчас искать себе новое приключение, поскольку хочет пожить одна, наслаждаясь семьей и работой.

Ранее Милявская прокомментировала шутку бывшего мужа Александра Цекало о Крыме и Карпатах. Она заключалась в том, что "Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтобы Карпаты забрали".