Прокати нас, Маруся, на тракторе!
Минтруд подготовил новый перечень работ и должностей, запрещенных для женщин в России. Вместо 456 видов работ, официально недоступных для женщин в настоящее время, в нем останется 98 недоступных слабому полу профессий, сообщили в пресс-службе Минтруда..
Это работы, связанные с химическими производствами, горные работы, либо на поверхности шахт и рудников, а также при строительстве метрополитена и подземных сооружений спецназначения. Согласно оставшемуся перечню предполагается, что женщинам по-прежнему будет запрещено работать авиационными механиками и слесарями, тушить пожары, заниматься ремонтом канализации. И поднимать или переносить тяжести вручную.
При этом ей будет позволено водить автомобили грузоподъемностью свыше 2,5 тонны, работать машинистом электропоезда или автослесарем, рыбачкой «прибрежного лова», трактористом.
Непонятно как сочетается грузоподъемность 2,5 тонны с запретом поднимать тяжести, поскольку этот грузовик предназначен как раз для транспортировок и доставки продукции в городе. Видимо транспортная кампания, нанимая женщину, будет обязана прикреплять к ней грузчика. Либо, от греха подальше, отказывать в приеме документов. А что касается трактористок...
Шел 1978-й год. Я пробралась в поле льна, что было напротив нашего дома. И мечтала, наблюдая через васильки за облаками. Неожиданно у кромки поля остановилась машина. Из нее вышли несколько человек. Потоптались по кромке.
- А что, Октябрина Петровна, лен в этом году хороший.
- Хороший, Василий, хороший.
Помолчали. Кто такой Василий я не знала, а Октябриной звали председателя местного колхоза.
- Ты вот что, убирай его давай.
- С ума ты сошевши, — закричала дурным голосом председательша. Мгновенно забыла важные, неторопливые интонации из фильма "Председатель", которые обычно были слышны в ее голосе и перешла на местный говор, когда всюду звучали глагольные окончания были "мши", "вши". Мы, понаехавшие в Калининскую область москвичи, уже не реагировали, когда слышали: я поспавши, поемши, поехавши...
- Сошевши, али не сошевши, а лен убирай, говорю. Телеграмма пришла, чтобы все отчитались в досрочном сборе урожая. И что озимые посеяли. Тоже досрочно. Ты вот капусту что ли посади.
Конец разговора, вернее причитания Октябрины Петровны заглушил взревевший мотор.
Мы с васильками и колосками льна остались. Солнце ушло за тучки.
Через три дня, заслышав трактор, я вышла на дорогу. В кабине сидела Октябрина. С непроницаемым лицом она закапывала лен в землю.
Вечером в сельском клубе девочки рассказывали, что вообще-то трактористом числится муж председателя, но когда он уходит в запой, Октябрина сама садится за руль. Вот как теперь. Они со смехом говорили, что в деревне все девочки лет с 13 умеют водить трактор. Да и комбайн тоже могут при случае. И на сенокос их брали работать наравне с мужиками.
Прошло полвека, и в скором времени современным Октябринам, скорее всего разрешат водить трактор.
Как, возможно, позволят автослесарю Даше официально самой вести дела, хотя последние годы ее телефон и адрес мастерской пользуются не меньшей популярностью, чем имя хорошего парикмахера или кулинара. И не только у женщин.
В Минтруде уверены, что ограничения на труд женщин отнюдь не дискриминация, а лишь забота о женском здоровье. Да еще с дальними перспективами.
Как тут не вспомнить разрешенную женщинам работу на лесопилках, необустроенных хлебопекарнях, в прачечных с использованием химических средств и глажкой вручную. Кстати, такие женские занятия как штукатурные и малярные работы во всем мире считаются мужскими профессиями. Впрочем, россиянок очень модно приглашать на эти работы заграницей. Так можно уйти от налогов, россиянкам можно платить меньше минимальной оплаты труда (что все равно будет больше их заработков дома), а работать они будут быстрее и качественнее местных.
Или взять галоши. Их изготовление всегда считалось женским трудом. А недавно я прочла статью, где даются советы о том, как открыть бизнес по изготовлению резиновой обуви. Не спрашивайте, зачем я ее открыла. Не знаю. История про резиновую обувь, как нельзя актуальная. Оказывается, спрос есть, а галош нет: закрылись фабрики. Самое время, говорится в статье, открыть их заново. Однако прежде чем начать работу, вам придется производство реорганизовать и оборудовать заново. Полностью.
И тут я вспомнила как дедушка в прошлом веке рассказывал, как он ездил на фабрику резиновых изделий с делегацией. Он заметил, что у всех женщин скрюченные пальцы. Потому что когда галоша села на колодку, каждую надо поправить, засунув пальцы под ободок и провернув под ним. Иначе край будет неровный, а может и завернуться внутрь, что будет браком. И так целую смену, неделю, месяцы стоят женщины, окутанные вонью казеина и резины, и поправляют галоши на колодках. Что приводило неизбежно к инвалидизации каждой. И никому не было дела до того, как постоянное нахождение на зловонном производстве отзывалось на здоровье женщин "в отдаленной перспективе".
Немудрено, что производство оборудовать придется заново
Так что расширение количества профессий для женщин — это замечательно. Хотелось бы, чтобы при этом улучшались условия труда. И чтобы за соблюдением этих условий кто-то следил. Причем внимательно
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