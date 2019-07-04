После часовой беседы папа Франциск и Путин обменялись подарками
Почти час продолжалась встреча в Риме президента России и Папы Римского Франциска.
Владимир Путин и российская делегация поднялись на второй этаж Апостольского дворца и прошли по анфиладе залов в Папскую библиотеку Апостольского дворца, где их встретил понтифик, облаченный в парадное одеяние — белую мантию.
Папа Франциск и президент России пожали друг другу руки.
Фотографам и операторам дали возможность сделать несколько кадров, но затем президент России и Папа Римский беседовали один на один, воздержавшись от заявлений в присутствии СМИ, передает РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже рассказал журналистам, что Владимир Путин подарил папе Франциску икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом "Грех" Андрея Кончаловского о Микеланджело, передает ТАСС.
Понтифик, со своей стороны, преподнес президенту России офорт (гравюру) работы Джузеппе Вази 1774 года с видом на площадь святого Петра, Послание ко Всемирному дню мира 2019 года и медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летию окончания Первой Мировой войны.
На ней выгравирована цитата из радиообращения Папы Пия XII от 24 августа 1939 года: "Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне".
После обмена подарками и совместного фотографирования Владимир Путин также провел короткую встречу с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином.
Что касается тем, которые могли быть затронуты в беседе Путина и папы Франциска, то, как отмечают в Москве, Россия и Ватикан подходят с близких или "практически одинаковых позиций" к таким вопросам, как борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом, предотвращение экономических и техногенных катастроф, защита христиан в зонах конфликтов, отстаивание общегуманистических ценностей, развитие межрелигиозного и межцивилизационного диалогов, передает "Россия 24".
Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда отметил, что встреча президента России с Папой Римским имеет важное значение для Русской православной церкви, поскольку "Ватикан и Россия имеют сходные позиции по ряду вопросов мировой политики, считают важной поддержку традиционных ценностей брака и семьи, а также защиту прав христиан в тех регионах, где они подвергаются преследованиям".
В своем сообщении в соцсети Легойда также отметил, что эта встреча с точки зрения церкви носит межгосударственный характер, поскольку Святой Престол является образованием, близким по статусу к государству.
Он также подчеркнул, что Русская православная церковь не обязана комментировать содержание таких встреч, однако поддерживает и приветствует "любые контакты глав государств и правительств, в том числе президента Путина и папы Римского Франциска".
Это уже третья встреча Владимира Путина с папой Франциском, но впервые визит президента России транслировался в прямом эфире ВТГРК и телевидения Ватикана.
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