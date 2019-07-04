Украинец Габовда не сыграет с "Краснодаром-2" по политическим соображениям

Руководство венгерского клуба "Халадаш" приняло решение не выпускать на товарищескую игру с российским "Краснодаром-2" украинского полузащитника команды Юрия Габовду. Ранее 30-летний украинец пообещал в своем Instagram положить в матче с "быками" хотя бы одну "москальскую рожу".

"Габовда не выйдет завтра на поле в матче с "Краснодаром-2". Наш клуб осуждает действия игрока, так как в футболе нет места политике", – цитирует заявление представителей венгерского клуба Sport24.

Сам футболист сообщил, что его аккаунт взломали, удалив позже скандальную запись. Однако руководители "Халадаша" не поменяли своего решения. Напомним, что встреча между венгерскими и российскими футболистами состоится 5 июля.