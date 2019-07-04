Протечка огромного аквариума в столичном ТЦ произошла при замене герметика

В московском торговом центре "Авиапарк" протек гигантский аквариум (он является вторым по высоте цилиндрическим аквариумом в мире). О ЧП очевидцы события рассказали в соцсетях.

Между тем в пресс-службе торгового центра заверили, что ситуация не является аварийной.

"Произошли небольшие потери воды при плановых работах по замене герметика", — сообщил РИА Новости представитель ТЦ.

Собеседник агентства пояснил, что в ближайшие три дня специалистам предстоит заменить три герметичных кольца.

В апреле течь дал огромный аквариум, установленный в торгово-развлекательном комплексе "Океания". Тогда очевидцы сняли на видео бьющую из стекла струю воды и залитый пол ТРЦ.