Петра Квитова вышла в третий круг Уимблдона

На Уимблдонском турнире чешская теннисистка Петра Квитова встречалась во втором круге с француженкой Кристиной Младенович. Представительница Чехии одержала победу в двух сетах, обыграв соперницу со счетом 7:5, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. В третьем круге Квитова, посеянная на турнире под шестым номером, сразится с победительницей матча между американкой Амандой Анисимовой и Магдой Линетте из Польши.

Напомним, что Уимблдон-2019 завершится 14 июля. Его призовой фонд превышает 49 миллионов долларов.