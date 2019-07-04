Самый мощный военно-транспортный вертолет адаптируют к Арктике

Тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В получит арктическую версию. Фюзеляж машины утеплят, ряд агрегатов снабдят антиобледенительными системами, ради удобства экипажа на летательном аппарате установят микроволновку и теплый туалет, заявил агентству РИА Новости глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Также он уточнил, что технический облик новой модификации уже есть, Воздушно-космические силы России его одобрили. Как только военные сформируют техзадание, "Вертолеты России" приступят к работе. На создание первого опытного образца потребуется около двух лет, заявил Богинский.

Ранее в войска уже поступили арктические Ми-8АМТШ-ВА. На них также обогреваются грузовая и пилотская кабины, двигатели и трансмиссия. Это помогает машине летать даже при температуре -40 градусов по Цельсию.

Кроме того, на арктическом вертолете стоит так называемый "цифровой пилот" ПКВ-8. Благодаря ему Ми-8АМТШ-ВА способен самостоятельно лететь по заданному маршруту, зависать в автоматическом режиме и даже заходить на посадку. Это существенно снижает нагрузку на экипаж.