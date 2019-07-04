Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Роспотребнадзору задуматься о запрете на использование мобильных телефонов в школах.

Соответствующее заявление Матвиенко выдвинула в четверг, 4 июля, на заседании Совета при президенте Российской Федерации по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. "Наверное, вообще надо запретить (мобильные телефоны) в школах", — отметила спикер.

По словам Матвиенко, для мобильных нет условий хранения. "Если будут дорогие телефоны оставлять в ящичках, а потом оттуда исчезнут?", — заявила спикер, отметив при этом, что "директора школ не будут брать такую ответственность", сообщает "Интерфакс".

Матвиенко обратилась к Роспотребнадзору с просьбой внимательно рассмотреть все аспекты данного вопроса. Она привела пример норм этики в разных странах. "Если ребенок с телефоном на уроках — будет ребенок учиться? Нет", — резюмировала спикер.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, заявила, что в течение месяца создаст рабочую группу о порядке пользования телефонами в школах. "Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца", — отметила Попова.

Валентина Матвиенко попросила руководителя Роспотребнадзора успеть к началу учебного года принять необходимые решения.