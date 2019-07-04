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4 июля 201917:42

Австралиец съел на спор геккона и умер через 10 дней

mirror.co.uk

Шутка на вечеринке закончилась для 34-летнего австралийца смертью.

Как пишет Mirror, Дэвид Доуэлл из города Брисбен съел на спор живого геккона и через 10 дней умер.

Отмечается, что это произошло еще зимой, на рождественской вечеринке, однако резонанс эта история получила только сейчас, поскольку супруга Дэвида не верит, что умер он именно из-за того, что съел ящерицу.

Женщина в интервью австралийским СМИ говорит, что он был лучшим мужем и отцом для их троих детей, и ее возмущает, что все говорят о съеденном гекконе как о причине смерти.

Доуэлл был доставлен в больницу Брисбена в состоянии "абсолютной агонии" через два дня после роковой вечеринки. Поначалу врачи по симптомам подозревали, что у него обычный приступ гастрита или сильное похмелье, и даже не хотели принимать его в больницу.

Однако через день у Доуэлла диагностировали сальмонеллез. Съеденная ящерица, действительно, могла быть его причиной, но могла и не быть, пишут ""Вести. Медицина".

Ранее сообщалось, что съеденный на спор слизень убил австралийца через восемь лет.

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