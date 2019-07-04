Буффон подписал однолетний контракт с "Ювентусом"

Экс-вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон спустя год вернулся в туринский "Ювентус". 41-летний футболист подписал однолетний контракт со "Старой синьорой". Соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года.

"Я очень рад снова оказаться дома. Сегодняшний день стал для меня одним из самых счастливых в жизни. Я лишний раз убедился, что иногда жизнь преподносит нам невероятные вещи", – заявил Буффон в видеообращении, размещенном на официальной странице клуба в Twitter.

4 июля Буффон прибыл в Турин, где успешно прошел медосмотр. После этого знаменитый вратарь подписал с "Ювентусом" однолетний контракт.

Напомним, что Буффон выступал за "Старую синьору" с 2001 по 2018 год. Минувший сезон итальянец провел в "Пари Сен-Жермен", в составе которого стал чемпионом Франции.