Раскольник Филарет сравнил себя с Христом, а Епифания - с Иудой
С Иисусом Христом сравнил себя украинский раскольник Филарет Денисенко. Главу новой Православной церкви Украины Епифания Думенко Денисенко назвал Иудой. Так он ответил на вопрос о том, чем обусловлен его конфликт с его же духовными учениками "архиепископом Черниговский и Нежинский" Евстратием Зорей.
Для ответа на этот вопрос лишенный Синодом "новой церкви" прав управления Киевской епархией Филарет обратился к библейскому сюжету, намекнув, что никакие методы наставничества не могли бы изменить ситуацию. Причина, скорее, всего в личностях учеников, добавил Денисенко. "Ответ такой: почему среди 12 апостолов у Иисуса Христа был Иуда? Это и есть мой ответ на ваш вопрос, — завил Денисенко в интервью интернет изданию Страна.ua. — Христос воспитывал Иуду и дал ему дар совершать чудеса, и учил его. И он совместно с другими апостолами исповедовал Иисуса Христа сыном Божьим, а потом после этого всего пошел и продал своего учителя за 30 серебряников".
Филарет Денисенко, оставленный в "епископате" ПЦУ, заявил об отделении возглавляемой им структуры от "новой церкви". Он заявил, что томос об автокефалии не соответствует статусу автокефальных церквей и ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.
ПЦУ была образована в Киеве в декабре 2018 года слиянием двух неканонических церковных структур. Главой новой церковной структуры стал "митрополит" Епифаний Думенко. Возглавляемая митрополитом Онуфрием каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом "объединении". Русская православная церковь назвали значение "собрания" в Киеве ничтожным.
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января 2019 году передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Варфоломей ограничил юрисдикцию ПЦУ территорией Украины, церковь не может ставить епископов или основывать приходы за границей. Русская православная церковь день подписания томоса охарактеризовала трагическим в истории вселенского православия, а "автокефалию" назвала пустышкой.
Через несколько месяцев в ПЦУ произошел раскол. Филарет Денисенко обвинил Епифания в нарушении достигнутых на "объединительном соборе" в декабре 2018 года договоренностей. Епифаний заявлял, что в "новой церкви" нет никакого разделения. ПЦУ при этом не признает ни одна из других канонических церквей.
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