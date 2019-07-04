Российские баскетболистки не смогли выйти в полуфинал чемпионата Европы

На чемпионате Европы по баскетболу, который проходит в Сербии, женская сборная России встречалась в четвертьфинале турнира с командой Испании. Россиянки ничего не смогли противопоставить грозному сопернику, уступив испанским баскетболисткам со счетом 54:78 (16:19, 12:25, 17:17, 9:17).

Победа в этом матче гарантировала российской команде попадание в отбор Олимпиады-2020, который состоится в июне 2020 года. Однако у женской сборной России остался шанс отобраться на Игры в Токио. Россиянки проведут на турнире еще одну встречу с кем-то из пары Швеция – Сербия.

Напомним, что испанская команда является действующим чемпионом Европы.