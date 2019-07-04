В ходе операции под руководством губернатора в Кузбассе пресекли незаконную добычу золота

В Кузбассе провели спецоперацию под руководством главы региона, в рамках которой пресекли незаконную добычу золота в Тисульском районе. Поводом стали многочисленные обращения местных жителей в надзорные органы, а также к губернатору в соцсетях. Люди жаловались на проблему загрязнения реки Кия.

В результате Сергей Цивилев лично взял под контроль работу по межведомственному взаимодействию с целью устранения нарушений природоохранного законодательства. В операции приняли участие сотрудники полиции, Росгвардии, УФСБ, а также специалисты Росприроднадзора и администрации, сообщает ГТРК "Кузбасс".

Нарушители были задержаны на Кундаде (одном из притоков Кии). У них было изъято нарезное оружие и десять единиц техники. Оперативники установили, что всю оставшуюся после добычи золота породу нарушители складировали прямо в русле реки или на берегу. Мутную воду сбрасывали в водоем напрямую.

По требованию губернатора рейды будут продолжены. В Департамент по недропользованию по СФО уже направлено предложение правительства региона о досрочном прекращении прав пользования землей двумя золотодобывающими компаниями. Ситуация — на личном контроле главы Кузбасса.

Напомним, подобное отношение к водным ресурсам региона уже было пресечено летом 2018 года в Мариинском районе. Тогда была приостановлена деятельность ООО "Артели старателей "Золотой полюс".

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