Новый российский вертолет испытали в экстремальных условиях

Многоцелевой вертолет Ми-38 прошел испытания жарой и высокогорьем. Машину тестировали в астраханской степи, где температура воздуха превышает 45 градусов по Цельсию. Всего провели 50 полетов, рассказал агентству ТАСС глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Высокогорные испытания проходили на Эльбрусе. Ми-38 поднимался до 3 тысяч метров над уровнем моря. Кроме того, в горах разработчики вертолета оценивали возможность полета, когда не видно ни ориентиров, ни горизонта. Всего испытатели поднимали машину в воздух также 50 раз.

Ми-38 должен занять промежуточную нишу между легким транспортным Ми-8 и тяжелым Ми-26. На борт новый вертолет способен взять до 5 тонн груза, а на внешней подвеске помещается до 6 тонн. Максимальная скорость машины – 290 километров в час. А предельная дальность полета на одном баке с 3 тоннами припасов в кабине – 900 километров.