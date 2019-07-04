Россия и Чехия договорились оставить нынешний масштаб авиасообщения

Представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка сообщил о том, что министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами, а также о последующем продолжении переговоров.

Йемелка рассказал, что ведомства продолжат переговоры до конца лета с целью обсудить рамки дальнейшего сотрудничества на последующий период, сообщает РИА Новости.

Ранее во вторник, 2 июля, "Аэрофлот" отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы. Это было связано с решением Чехии аннулировать разрешения на полеты. Также о приостановке сообщила "Победа". Со стороны российских авиакомпаний такое решение было принято из-за того, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом.

Чуть позже чешские власти разрешили российским авиакомпаниям возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны.