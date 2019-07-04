Последняя россиянка в одиночном разряде покинула Уимблдон

Женский одиночный турнир Уимблдона-2019 остался без представительниц России. Последней россиянкой, покинувшей престижные соревнования, стала Варвара Флинк. В матче второго круга она не смогла справиться с немкой Юлией Гергес.

Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут. Спортсменка из Германии добилась победы в двух сетах со счетом 6:1, 6:4.

Гергес в третьем раунде Уимблдонского турнира встретится с победительницей матча между американкой Сереной Уильямс и словенкой Кайей Юван.

Отметим, что впервые с 1995 года российские теннисистки не смогли выйти в третий круг самого престижного турнира "Большого шлема".