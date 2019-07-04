В России к 2030 году смертность на дорогах может стать нулевой

В Сочи стартовал международный форум "Инновации в дорожном строительстве". Он проводится уже в пятый раз и представляет новейшие разработки отрасли. Участие во встрече принимают представители профильных министерств, депутаты Госдумы, производители оборудования и подрядчики, а также инженеры и ученые.

На форуме представлена техника, которая уже выходит для того, чтобы строить дороги и поддерживать их в порядке. Еще десятки разработок, которые позволяют говорить об инновационном подходе к задаче — реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", рассчитанного на шесть лет — до 2024 года.

Здесь же можно было ознакомиться с мобильными сканерами, которые носятся в качестве рюкзака и позволяют в течение двадцати минут сделать картинку целой улицы в цифровом формате.



Форум "Инновации в дорожном строительстве" — площадка для обсуждения не только новых технологий. Здесь говорили о нормативной базе и ценообразовании, использовании вторичных ресурсов. Отметили, что за десять лет в России появились дороги, отвечающие самым высоким требованиям. Но пока это — единичные явления.



"Потребность общества в хороших дорогах — она высокая. Не зря эти назревшие проблемы обсуждались на Госсовете. Я думаю, что в ближайшее время толчок, который был дан, позволит выработать механизмы, которые позволят сдвинуть ситуацию, ни в коем случае не с мертвой точки, но смогут дать ей новый импульс", — поделился председатель правления государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Проехать от Выборга до Севастополя на скорости 110 километров в час по трассе с разделенными потоками — таким должен стать один из итогов комплексного плана модернизации российских дорог. Реализуются и международные программы. Сейчас идет работа над первым этапом проекта "Один пояс — один путь".

Есть и еще один масштабный федеральный проект — дорога "Черноморье". Скоростная трасса могла бы снизить чрезмерную, особенно в сезон, нагрузку на побережье . При этом предполагается, что из Сочи до Джубги можно будет доехать за полтора часа. Проект будет представлен правительству в этом году, сроки его реализации станут известны в 2020.



Сейчас только в Сочи в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на ремонт выделяется 830 миллионов рублей в год. Список дорог определяют, исходя из обращений жителей, районных администраций, судебных решений и предписаний госавтоинспекторов. Но, собственно, ради чего разработан нацпроект, что стоит на первом месте — это безопасность. К 2030 году планируется достичь нулевой смертности на дорогах.



"Если на 2009 год на территории России погибли более 32 тысяч жителей, то в 2018 году — 18 тысяч. Разрабатываются комплексные меры по снижению смертности. Например, к 2024 году планируется достичь показателя — менее четырех погибших на сто тысяч населения", — рассказал начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации Михаил Черников.

И особо напомнили на форуме о поддержке отечественных производителей. Уже сейчас действует госпрограмма, согласно которой покупателям российской техники гарантируется существенная скидка.