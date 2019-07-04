Арьен Роббен завершил карьеру футболиста

Известный голландский футболист Арьен Роббен завершил профессиональную карьеру. 35-летний полузащитник, выступавший за сборную Нидерландов и мюнхенскую "Баварию", признался, что это решение оказалось для него самым сложным в спортивной жизни.

"Я взял время, чтобы подумать о своем будущем. В итоге принял решение завершить карьеру. Оно мне далось очень тяжело. Думаю, это самое трудное решение, принятое мной за годы профессиональной карьеры", – цитирует футболиста Goal.

Помимо сборной Нидерландов и мюнхенской "Баварии" Роббен выступал за мадридский "Реал", лондонский "Челси", а также голландские клубы ПСВ и "Гронинген".