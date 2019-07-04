После обвинения в убийстве блокадницы фигурант дела внезапно скончался

В конвойном помещении здания суда в Петербурге умер фигурант дела об убийстве 93-летней жительницы блокадного Ленинграда – старейшей сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной.

Это произошло после того, как судом был вынесен обвинительный вердикт. По факту его смерти полицейский главк Петербурга проводит служебную проверку, а виновные из числа полицейских, которые несли службу в составе конвоя, будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел.

По данным полицейских, обвиняемый был обнаружен повешенным на одном из элементов постельного белья вечером 3 июля в конвойном помещении здания Санкт-Петербургского горсуда.

В объединенной пресс-службе судов Северной столицы "Интерфаксу" сообщили о том, что это гражданин Армении Сеник Нароян.

Там рассказали, что обвинительный вердикт в его отношении был оглашен около 18 часов 3 июля, после чего Нарояна сопроводили в конвойное помещение городского суда.

"Через несколько часов стало известно, что Нароян найден там повешенным", — рассказал источник.

В убийстве 93-летней жительницы блокадного Ленинграда Нины Мациной, являвшейся старейшей сотрудницей Мариинки, обвинялись граждане Армении Сеник Нароян, Размик Акобян и жительница Петербурга Галина Гусейнова, которая работала у нее сиделкой.

Тело задушенной блокадницы нашли в ее квартире в доме по Варшавской улице 21 ноября 2017 года.

По версии следствия, Гусейнова несколько месяцев ухаживала за блокадницей, инвалидом второй группы Мациной, а затем из корыстных побуждений решила ее убить, для чего привлекла своих знакомых — Нарояна и Акобяна.

Согласно материалам следствия, Гусейнова открыла дверь в квартиру Нарояну, и он задушил пожилую женщину. В это время подельник преступников Акобян следил за окружающей обстановкой.

Затем все трое обыскали квартиру, нашли банковскую карту убитой блокадницы и старинную фотографию известного певца с автографом.

Деньги с карты снять преступникам не удалось, поскольку они не знали пин-кода.

Как уточняет ТАСС, со ссылкой на представителя регионального управления СК РФ, Гусейнова была сотрудницей одной из благотворительных организаций, оказывающей патронажную помощь блокадникам.

Нина Мацина пережила блокаду Ленинграда и являлась старейшей сотрудницей Мариинского театра — работала в отделе музыкальных нотных фондов его библиотеки.