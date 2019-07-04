Появилось видео задержания иранского танкера

Появились детали задержания танкера, который перевозил нефть из Ирана в Сирию. Операцию проводили совместно Британская морская пехота, ВДВ и полиция Гибралтара. В ней участвовали более тридцати человек. Судно было сильно перегружено, оно везло два миллиона баррелей. По заявлению властей Гибралтара, танкер нарушал антисирийские санкции, запрещающие стране торговать нефтью.

"Я дал указание, которое требует от руководства порта, при содействии Королевской полиции Гибралтара и таможенной службы Великобритании, взять под контроль "Грейс-1". С моего согласия портовая полиция обратилась к Британской морской пехоте за помощью в проведении операции. Поскольку судно попадает под санкции Евросоюза, я уведомил глав Еврокомиссии и Евросовета о процедурах, которые мы проводим", — сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

В Иране уже отреагировали на произошедшее. В МИД вызвали британского посла и потребовали объяснений. По мнению Тегерана, задержание может привести к росту напряженности в Персидском заливе.