В Минске по делу о взрывах на салюте задержали россиян

По уголовному делу о взрывах на салюте в Минске задержаны представители российского поставщика фейерверков. Ранее сообщалось, что во время праздничного фейерверка одна женщина погибла и 8 человек получили ранения.

Как сообщили в Следственном комитете Белоруссии, в ходе следствия установлено, что в процессе зарядки салютных установок представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с такого рода изделиями.

По информации ведомства, двое мужчин 28 и 25 лет прибыли в Белоруссию специально для оказания технической и иной помощи при подготовке к праздничному салюту.

Как отмечают в СК Белоруссии, в их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей УК Белоруссии "Нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Расследование еще продолжается, но в Минобороны Белоруссии уже заявили, что подорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены в российском ОАО "Пиро-Росс" (Сергиев Посад), а предположительной причиной подрывов стали некачественные заряды.