Путина назвали завсегдатаем: как прошла третья встреча президента с папой Франциском

В Италию сегодня с однодневным официальным визитом прибыл Владимир Путин. Сразу из аэропорта президент направился в Ватикан, который стал первым пунктом его программы. Глава государства встретился с папой Франциском уже в третий раз, и у собеседников снова нашлись важные и актуальные темы для разговора.

Четыре года Владимир Путин не был в Риме. Маршрут, которым повезли президента, не самый быстрый — через центр, мимо алтаря Отечества, мимо фонтанов, мимо Бернини — настоящий подарок от принимающей стороны.

Вряд ли кого-то в этом государстве принимали чаще, чем Владимира Путина. "Завсегдатай" — написали про него сегодня утренние газеты. Это шестой визит российского президента и третья личная встреча с папой Франциском. Во дворе Святого Дамазо вывесили российский флаг. По команде вытянулась швейцарская гвардия. Вместе с ней замерла, не дыша, группа встречающих. Проедет ли в узкие ворота Ватикана президентский лимузин — главная интрига этого визита. "Аурус", на котором передвигался Владимир Путин, измерили — он оказался на пять сантиметров шире всех машин, на которых перевозят первых лиц Ватикана и Италии. Чтобы избежать нештатных ситуаций, устроили пробы — репетировали не только во дворце Сан-Дамазо, но и в Квиринальском дворце и в Белом Доме.

Главный церемониймейстер пригласили Владимир Путина в Апостольский дворец. Президент прошел роскошной анфиладой залов в личную библиотеку понтифика. Франциск вышел из комнаты и ждал, настаивая с улыбкой, чтобы гость переступил порог первым. Встреча глав государств впервые в истории транслировалась в прямом эфире — ее протокольная часть, включая фотографии.

Час Владимир Путин и понтифик беседовали один на один — присутствовал лишь переводчик. Сирия, Ливия, Венесуэла, Украина и возможные гуманитарные миссии Римской католической церкви на Донбассе, где столько лет горячо — темы Москва и Ватикан наметили заранее. Протокол встречи никогда не меняется, как и требования. Владимир Путин в черном костюме и неярком галстуке, как и члены делегации, которых он представляет по окончании беседы. Министр здравоохранения Вероника Скворцова приехала в Ватикан в темном платье, на голове у нее вуаль. Даже для женщин правила строжайшие — рекомендуется накинуть платок и избегать белого — папского, красного — кардинальского и фиолетового — епископского цветов в одежде.

По окончании церемонии обмен подарками: Владимир Путин подарил Франциску книгу и диск о Микеланджело с фильмом Андрея Кончаловского "Грех". Также президент подарил Франциску икону с изображением апостолов Петра и Павла. Папа Римский, в ответ, вручил российскому президенту небольшую белую папку. В ней его послание ко Дню мира, а также медаль в честь его шестого года понтификата. "Ничто не утрачивается в мире. Все можно потерять в войне" — эти слова на медали понтифик нашел у Папы Пия XI в его радиообращении от 1939 года.

"Это памятная медаль, посвященная столетней годовщине окончания Первой мировой войны. И, чтобы вы не забыли, это гравюра восемнадцатого века", — прокомментировал папа Франциск презенты.

Также папа Франциск презентовал офорт — разновидность гравюры работы Джузеппе Вази 1774 года с видом на площадь Святого Петра.

Час, что длилась встреча — это чуть больше, чем отводит протокол. Папа Франциск и Владимир Путин его регулярно нарушают — никогда их беседы не бывают короткими

Это третья встреча Владимира Путина и папы Франциска. В этот раз и в прессе, и за забором посольства США в Италии удивительное спокойствие — поняли, наконец, что давить на понтифика, навязывать и рекомендовать темы для встречи — бесполезное дело. Владимир Путин и глава Ватикана ценят, уважают друг друга и на многие вопросы в мире смотрят абсолютно одинаково, отметили в Ватикане перед визитом.

С госсекретарем Ватикана Владимир Путин виделся даже чаще, чем с понтификом, да и не только в Риме. Паролин прилетал в Сочи два года назад, но и здесь беседа затянулась. Уже и лимузин подогнали, выстрелили швейцарцы, а гостя все не отпускали. Провожать Владимира Путина во двор вышел церемониймейстер Святого престола. Кортеж Владимира Путина уже ждали на Квириналськом холме.