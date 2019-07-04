Причина трагедии установлена: 14 погибших подводников предотвратили катастрофу

Визит Владимира Путина в Италию начался с некоторым опозданием. Оно связано с тем, что еще до вылета президент провел встречу с Сергеем Шойгу. Министр обороны по его поручению выезжал в Североморск для выяснения обстоятельств гибели 14 моряков в научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота. Шойгу доложил президенту о первых итогах расследования, состоянии самого аппарата и основной причине трагического происшествия, которая уже установлена.

Министр обороны, который только что вернулся из Североморска, докладывает президенту о результатах расследования.

"Установлена причина, основная причина происшествия. Это пожар в аккумуляторном отсеке. И далее он получил распространение сюда", — показывает развитие чрезвычайной ситуации на схеме министр обороны России Сергей Шойгу.

"В каком состоянии находится ядерная энергетическая установка?" – поинтересовался президент.

"Значит, ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому, действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите этой установки. Она полностью в работоспособном состоянии", — заверил главу государства министр обороны.

В Североморске работает штаб по расследованию обстоятельств трагедии. В ближайшее время специалисты должны представить свои выводы.

"Привлечены конструктора лодки, представители промышленности для того, чтобы оценить объем и сроки ремонта и восстановления лодки. Первая оценка — ремонт возможен, а в нашем случае не просто возможен, а обязателен", — подчеркнул Сергей Шойгу.

Как только закончится следствие, а на это может уйти около месяца, лодку отбуксируют на завод.

Не определены пока только сроки, которые потребуются на ремонт. Но уже совершенно точно решено, что станция будет восстановлена и вернется в состав российского Северного флота.

Военный эксперт показывает, как устроен такого рода глубоководный аппарат.

Это принципиальная схема атомной глубоководной станции: легкий — внешний корпус. Он ничем не отличается от любой другой подводной лодки. А вот внутренний прочный состоит из семи титановых сфер, из которых пять — отсеки для экипажа, а два — для реактора и турбозубчатого агрегата, по сути двигателя. К ним у команды даже нет доступа. Пожар возник в одной из жилых сфер: там под палубой расположены аккумуляторы.

"Видимо, начали выделяться горючие газы уже в самой аккумуляторной батарее. Экипаж такой лодки обеспечен портативными дыхательными устройствами. Это, по сути дела, изолирующий противогаз. Но они рассчитаны на работу в течение максимум 15-16 минут. В течение этого срока пожар полностью погасить не удалось", — поясняет главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.

По данным экспертов, автоматическая система тушения сработала, но ее мощности не хватило, чтобы потушить пламя. И бороться с огнем экипажу пришлось вручную.

"Когда возникает пожар в одном из отсеков, для спасения корабля приходится задраивать межотсечные люки, и даже жертвовать частью экипажа, чтобы спасти корабль в целом. Вот именно такой похожий случай произошел на этом научно-исследовательском автономном глубоководном аппарате", — констатирует военный обозреватель Михаил Ходаренок.

Задраить самих себя внутри горящего отсека — это, без сомнений, героический поступок. О семьях погибших позаботится министерство обороны.

"В соответствии с вашим поручением, естественно, будет безусловно оказана вся необходимая помощь. Это касается и заботы о получении достойного образования детям, кто еще учится, и, конечно, достойного проживания. Те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объеме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни", — пообещал президенту министр обороны России Сергей Шойгу.

"Прошу вас представить предложения по представлению экипажа этого подводного аппарата к государственным наградам", — попросил Путин.

"Есть!" – по-военному ответил Шойгу.

Североморск скорбит, но все здесь понимают: ценой собственных жизней офицеры спасли своих товарищей и уникальное судно.