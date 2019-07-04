Оргкомитет назвал даты проведения Российского инвестиционного форума-2020 в Сочи

В Москве провели заседание организационного комитета по подготовке к Российскому инвестиционному форуму. Встреча прошла под руководством зампредседателя правительства РФ Дмитрия Козака, сообщают "Вести Сочи".

В ходе мероприятия были подведены итоги РИФ этого года, а также затронут ряд организационных вопросов, касающихся проведения форума в 2020 году. Среди них — подготовка площадок и инфраструктуры Сочи и Краснодарского края.

Стало известно, что РИФ 2020 года пройдет в Главном медиацентре Олимпийского парка курорта с 12 по 14 февраля. "Необходимо проделать огромную работу по подготовке инфраструктуры города. Мы планируем запустить пригласительную кампанию и сформировать концепцию выставки регионов и деловой программы", – рассказал Дмитрий Козак.

Напомним, Российский инвестиционный форум этого года прошел в Сочи с 14 по 15 февраля. В нем приняли учатие более восьми тысяч делегатов, в том числе представители 65 государств мира.