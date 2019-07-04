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4 июля 201921:23 Александр Евстигнеев

Из-за действий экс-главы "Автодора" ЦКАД достроят не раньше 2021 года

Из-за действий экс-главы "Автодора" ЦКАД достроят не раньше 2021 года

Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела против бывшего главы госхолдинга "Автодор" Сергея Кельбаха. Оно связано с многочисленными нарушениями при строительстве Центральной кольцевой автодороги, которую должны были запустить еще год назад. Ущерб государству превысил два миллиарда рублей.

Пристальное внимание на госкомпанию "Автодор" обратили еще осенью, когда стало понятно, что даже к концу 2019 года не будет построена Центральная кольцевая автомобильная дорога. Деятельность "Автодора" проанализировали Счетная палата, Генеральная прокуратура, Следственный комитет — счета, контракты, финансовые документы. Сегодня, по сути, прозвучал главный вывод.

"Большой объем нарушений выявлен в ходе проверки реализации инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога" в Московской области. По ее результатам, в отношении председателя правления госкомпании "Автодор" возбуждено уголовное дело", — рассказал генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка.

Имя и фамилия основного фигуранта — Сергей Кельбах — стали известны чуть позже. Он руководил "Автодором", начиная с 2011 года, а ушел с должности в феврале 2019-го, именно после того, как к компании возникли претензии. Они были такого масштаба, что проверить деятельность распорядился лично Владимир Путин. Выяснилось, ущерб — два миллиарда рублей, из госбюджета и Фонда национального благосостояния — эти деньги необоснованно перечислялись ряду фирм.

"По данным следствия, в 2015 году Кельбах согласовал незаконную оплату фирмой "Кольцевая магистраль" комиссии около четырех миллионов рублей за банковскую гарантию. В 2017 году он дал согласие на неправомерное выделение дополнительного аванса в размере двух миллиардов рублей компании "Крокус Интернейшнл". Эти фирмы занимались строительством Центральной кольцевой автомобильной дороги в рамках заключенных с "Автодором" соглашений", — прокомментировала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Сергея Кельбаха подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По этой статье возбуждено уголовное дело. Сам он в эфире радиостанции "Говорит Москва" ранее отвечал следующим образом на задаваемые ему вопросы:

— Я ничего не могу комментировать. Я информацию получил. 

— Но дело против вас?

— Дело, на которое вы ссылаетесь, я не знаю. От журналистов узнаю, от средств массовой информации. Поэтому, извините, нахожусь на работе.

Сейчас бывший глава "Автодора" работает советником генерального директора Российской железной дороги. На прежнем месте работы Кельбаха подтвердили, что следствию содействуют.

"Все материалы, которые запрашивались в госкомпании, были своевременно предоставлены. И мы, на данный момент, можем сказать, что никаких процессуальных действий в отношении работающих сейчас в компании, не ведется", — прокомментировала глава пресс-службы ГК "Автодор" Татьяна Шадрина.

"Автодор" во время руководства Кельбаха многократно уличали в низком темпе строительства, некачественном проектировании, что в итоге приводило к регулярным отсрочкам. ЦКАД теперь достроят не раньше 2021 года — были сорваны сроки строительства и трассы М-11 "Москва — Санкт-Петербург". Поэтому, возможно, в деле главы "Автодора" Сергея Кельбаха появятся и новые эпизоды. 

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