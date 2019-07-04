В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4

На юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Подземные толчки зафиксированы в 17:33 по всемирному координированному времени (в 20:33 по московскому).

Эпицентр залегал на глубине около 8,7 километра в районе округа Сан-Бернардино, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на геологическую службу США.

В метеорологических службах США заявили, что риска формирования цунами в результате землетрясения нет.

В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях, вызванных подземными толчками, нет. Также пользователи социальных сетей сообщили, что землетрясение можно было ощутить в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе.